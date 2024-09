Ab diesem Mittwoch Warum acht Angeklagten erst nach 15 Jahren der Prozess gemacht wird

Der an diesem Mittwoch am Trierer Landgericht beginnende Betrugsprozess ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Es kommt eher selten vor, dass sich acht Angeklagte gleichzeitig vor Gericht verantworten müssen. Ausreichend Platz, um alle Prozessbeteiligte unterzubekommen, bietet nur der große Sitzungssaal des Landgerichts – zumal in diesem Fall auch noch zwölf Verteidiger zu erwarten sind, wie ein Gerichtssprecher unserer Redaktion sagte.