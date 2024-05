Urteil Amokfahrer lebenslänglich hinter Gittern - aber zunächst nicht im Gefängnis

Der Amokfahrer von Trier muss wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen: Das Landgericht verurteilte den 54-jährigen Todesfahrer am Montag wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Zunächst kommt der laut Gutachten an Wahnvorstellungen leidende Bernd W. allerdings in eine forensische Klinik. Ob er die geschlossene Einrichtung je wieder verlassen wird, halten Experten für fraglich. Falls ja, käme der aus dem Trierer Stadtteil Zewen stammende Mann danach ins Gefängnis. Das fünfköpfige Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, heißt: Der Amokfahrer hat auch im Gefängnis keine Chance auf eine vorzeitige Entlassung.