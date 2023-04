Polizei bietet Ausbildung an Als Informatiker auf Verbrecherjagd: So viel verdient man als IT-Kriminalbeamter

„Die fortschreitende Digitalisierung des Alltags beeinflusst auch die Kriminalitätsentwicklung, sodass der Bedarf an weiteren IT-Spezialistinnen und -Spezialisten besteht“, erklärt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz auf TV-Nachfrage. Was den Speziallehrgang besonders macht: Der Unterschied zu den bisher extern eingestellten IT-Spezialisten bestehe darin, dass die Bewerber „nach ihrer einjährigen Qualifizierung Kriminalbeamtinnen und -beamte werden“. Wer vor kurzem also noch als Informatiker gearbeitet hat, kann in dem sogenannten Qualifizierungslehrgang innerhalb eines Jahres vollwertiger Kriminalbeamter werden – samt eigener Dienstwaffe.