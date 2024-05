Tagestipps in Trier Die besten Ausflüge bei schönem Wetter

Die ewige Sehnsucht nach Abenteuern und das Echo längst vergangener Tage machen die Burgen und Schlösschen der Region einzigartig. An so ziemlich jeder Ecke der Region lassen sich Spuren der Menschen finden, die einst ihr Leben hier bestritten haben - etwa in Mürlenbach (Landkreis Vulkaneifel). Dort steht die Bertradaburg, die vermutlich auf den Resten eines römischen Kastells errichtet wurde. Der Name der Burg stammt von Bertrada der Älteren, der Urgroßmutter Karls des Großen, die dort gelebt haben soll. Angeblich soll Karl selbst sogar dort geboren sein. Die Burg ist in Privatbesitz, jedoch gibt es regelmäßige Führungen zwischen Ostern und Oktober. Ein weiteres Highlight: Die Burg in Vianden, an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Dort findet im Sommer auch ein Mittelalterfest statt.