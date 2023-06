Wegen Bauarbeiten Bahnverkehr in der Region Trier am Wochenende eingeschränkt – viele Züge fahren nicht

Am Wochenende bis Montagmorgen 2 Uhr fahren keine durchgängigen Züge von Trier nach Saarbrücken. Grund sind nach Angaben der Bahn Bauarbeiten am Bahnhof Konz und Brückenarbeiten in Serrig. Zwischen Trier und Mettlach im Saarland werden Busse als Ersatzverkehr eingesetzt. Die Bahn weist darauf hin, dass in den Bussen kein Anspruch auf die Mitnahme von Fahrrädern besteht.