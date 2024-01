Protest am Sonntag Segen für Trierer Antirassismus-Demo: Bischof Stephan Ackermann geht mit auf die Straße

Die katholische Kirche zeigt Flagge: Der Trierer Bischof Stephan Ackermann beteiligt sich an diesem Sonntag an einer Demonstration des Vereins „Buntes Trier“ gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Unser Auftrag als Christinnen und Christen ist es, die Sensibilität für unsere Mitmenschen zu bewahren – unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Herkunft, und egal, ob sie in der Nachbarschaft wohnen oder weit entfernt“, wird Ackermann in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Bistums zitiert. Diese Grundhaltung sei unvereinbar mit Rassismus, Antisemitismus oder demokratiefeindlichen Äußerungen und Aktionen.