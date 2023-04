1008 Privatanzeigen Bürger dürfen Falschparker mit Fotos anzeigen – aber nicht wahllos

Von der Möglichkeit der Foto-Anzeigen machen die Bürger und Bürgerinnen in den Städten und Regionen ganz unterschiedlich oft Gebrauch: In Frankenthal in der Pfalz gebe es einige, die mehrfach in der Woche Mitteilungen schickten, sonst gebe es wenige Meldungen, berichtet Stadtsprecherin Xenia Schandin. In Neuwied sind es nach Angaben von Stadtsprecher Erhard Jung etwas mehr als 25 pro Monat. Dagegen werden in Koblenz monatlich rund 80 Parkverstöße mitsamt Fotobeweis angezeigt, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilt. In Kaiserslautern sind es nach Stadtangaben sogar rund 50 pro Tag. In der kreisfreien Universitätsstadt werden die eingehenden Fotohinweise seitens der Verwaltung positiv aufgenommen und verfolgt, wie eine Stadtsprecherin berichtet.