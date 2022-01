Offener Brief der Wirtschaft : Trotz steigender Coronazahlen - Ruf nach Exit-Strategie wird lauter

Trier Trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen wird der Ruf nach Normalität und einem Ende der vielen Beschränkungen lauter. Die regionale Wirtschaft fordert in einem offenen Brief ein Ende der 2G-Regel. Das Impfziel wird währenddessen verfehlt.

(Mos/dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) betonte am Wochenende in einem Interview, man müsse schon jetzt „konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann.“

Die regionale Wirtschaft ruft die Politik dazu auf, Einschränkungen aufzuheben. In einem offenen Brief an die Landesregierung und Politiker der Region fordern Trierer Unternehmer eine Rückgabe der Eigenverantwortung und ein Ende der 2G-Regel.

Deutschland hat Corona-Impfziel verfehlt - Wirtschaft fordert Ende der 2G-Regel

Am heutigen Montag treten mit der neuen Corona-Verordnung auch einige neue Regeln in Kraft: Gesundheitsämter stellen die Kontaktverfolgung weitgehend ein. Schüler sollen bis zu den Winterferien drei Mal wöchentlich getestet werden. Auch gelten für Schulen und Kitas seit Samstag neue Regeln für die Absonderung infizierter Kinder und Lehrkräfte. Am Wochenende gab es in Trier erneut Corona-Demos. Diese verliefen laut Polizei störungsfrei.