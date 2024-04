Immobilien in der Region Sinkende Preise für Häuser und Wohnungen? Von wegen!

Ist die Talsohle jetzt erreicht? Nach fetten Jahren war der Immobilienmarkt 2023 eingebrochen. Wie sehr, das zeigen Zahlen, die die beiden Gutachter-Ausschüsse der Region exklusiv für unsere Zeitung zusammengestellt haben. Zahlen, die deutlich realistischer sind als alles, was sonst so kursiert. Erhalten diese Gremien doch Auskunft über jeden einzelnen Verkauf in Moseltal, Eifel und Hunsrück und auch über die Preise, die tatsächlich gezahlt wurden.