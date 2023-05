In der Region Ausflugstipps vor der Tür: Wohin bei schönem Wetter?

Wem es beim Ausflug vor allem um atemberaubende Aussichten geht, der wird an vielen Ecken in der Eifel und im Hunsrück fündig. Sowohl im Sommer als auch im Winter ist da der Erbeskopf der unangefochtene Spitzenreiter. Er ist nicht nur der höchste Berg im Hunsrück und in Rheinland-Pfalz, sondern sogar die höchste deutsche Erhebung links des Rheins: der Erbeskopf ragt 816 Meter in die Höhe. Der Berg inmitten des Nationalparks Saar-Hunsrück und am Rande des Nationalparks Hunsrück-Hochwald ist nicht nur ein Paradies für Wanderer. Biker können sich dort im Trailpark Erbeskopf austoben. Außerdem gibt es ein Freizeit- und Wintersportzentrum mit Skiliften und Sommerrodelbahn sowie einen Hochseilgarten. Auf dem Gipfel bietet die begehbare Skulptur Windklang eine tolle Aussicht, das Plateau können Wanderer auf einem Rundweg mit Skulpturen verschiedener Künstler erkunden.