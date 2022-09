Trier, Eifel und Mosel : So ist der Tag in der Region: Das müssen Sie heute wissen

Foto: dpa/Jan Woitas

Trier Was ist gerade los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick über die wichtigen Themen des Tages.