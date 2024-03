Schleppende Aufarbeitung Missbrauch im evangelischen Kirchenkreis Trier: Drei Tatverdächtige und keine Opfer?

Gab es in der evangelischen Kirche in Deutschland ein ähnlich hohes Ausmaß an Missbrauchsfällen wie auf katholischer Seite? Und wo ist was konkret vorgefallen? Wer waren die Täter, wer die Opfer? Seit Ende Januar eine bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche vorgestellt wurde, hat die Diskussion über die Übergriffe und die Konsequenzen daraus gerade erst begonnen. Der Nebel lichtet sich nur langsam – auch in der Region Trier.