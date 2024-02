750 Teilnehmer Trierer Gymnasiasten gewinnen Bundestags-Wettbewerb: „Ihr macht Geschichte erfahrbar!“

„Eine beeindruckende, engagierte und kreative Recherche, die Geschichte konkret und erfahrbar macht!“, lobte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Arbeit. Die Trierer Gymnasiasten hätten auch wenig beleuchtete Facetten – wie die Bedeutung der 1848er-Revolution für Frauen oder jüdische Menschen – herausgearbeitet. „Beeindruckt haben mich auch die Ideen, wie an ihrer Schule und in Trier der Menschen gedacht werden kann, die den Parlamentarismus in Deutschland aufgebaut haben“, so die Bundestagspräsidentin.