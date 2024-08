Mehr Service für Bahnreisende Na endlich! Trierer Hauptbahnhof wird Zug um Zug wieder schön gemacht

Exklusiv | Trier · Die Pläne gibt’s schon länger, jetzt sollen sie endlich in die Tat umgesetzt werden: Der Trierer Hauptbahnhof wird in den nächsten Jahren komplett saniert. Was bislang über die umfangreichen Arbeiten bekannt ist und warum es auch skeptische Stimmen gibt.

01.08.2024 , 06:25 Uhr

Der in die Jahre gekommene Trierer Hauptbahnhof soll in den nächsten Jahren umfassend renoviert werden. Foto: TV/Harald Jansen