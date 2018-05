später lesen Trier in Startlöchern für Feiern zum 200. von Karl Marx Teilen

Trotz angekündigter Proteste setzt die Stadt Trier auf friedliche Feiern zum 200. Geburtstag von Karl Marx. „Wir hoffen, dass jeder, der sich mit dem Thema Marx auseinandersetzen will, das auf zivile Art und Weise tut“, sagte der Sprecher der Stadt, Michael Schmitz, am Freitag. „Wer Marx kritisieren will, kann das gerne tun, aber nicht mit Gewalt oder Zerstörungswut.“ Als Höhepunkt der Karl-Marx-Feiern am (morgigen) Samstag wird eine große Statue enthüllt, die China Trier als Geburtsstadt von Marx geschenkt hat. Dazu haben sich auch etliche Kritiker und Demonstranten angekündigt. dpa