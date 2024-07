Betriebe in Not Immer mehr Firmen-Nachfolger gesucht: Stehen jetzt Tausende Jobs auf der Kippe?

In vielen Familienunternehmen in Deutschland steht ein Generationenwechsel bevor. Laut einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts und der Stiftung Familienunternehmen steht in 43 Prozent der Firmen in den kommenden drei Jahren die Nachfolge an. In der Region Trier sind das in den nächsten fünf Jahren immerhin 1600 Betriebe mit rund 20.000 Beschäftigten. „Ein massiver Wirtschaftsfaktor“, befindet Kevin Gläser. Er leitet den Bereich Existenzgründung und Unternehmensförderung bei Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier und berät Unternehmen beim Übergang.