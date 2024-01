Nach Elektropistolen und Handyblitzern Davonrasende Kriminelle aufhalten: Polizei testet in der Region jetzt neue Nagelgürtel

Exklusiv | Trier · Wie können in Fahrzeugen fliehende Kriminelle am besten gestoppt werden? Die Polizei in der Region Trier testet seit einigen Monaten ein neues Einsatzmittel. Mit dessen Hilfe sollen auch Geldautomatensprenger gefasst werden können.

07.01.2024 , 12:48 Uhr

Kriminelle stoppen, die mit Fahrzeugen fliehen: Dafür testet die Polizei in der Region Trier derzeit ein neues Einsatzmittel (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Polizei in der Region Trier testet derzeit ein neues Einsatzmittel, um mit Fahrzeugen fliehende Kriminelle zu stoppen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei soll es sich um die sogenannten Stop-Sticks handeln, eine moderne Version von Nagelgürteln, die beim Drüberfahren die Autoreifen zerstören.