Der Fernverkehr ist bundesweit eingestellt und auch der Regionalverkehr ist eingeschränkt: Seit 6 Uhr streikt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. red/woc

Die Warnstreiks sollen bis 9 Uhr dauern und führen derzeit bundesweit zu massiven Ausfällen im Bahnverkehr.

Lars Kreer, Leiter der Mainzer EVG-Geschäftsstelle, erklärt per Pressemitteilung, dass in den frühen Morgenstunden auch in Rheinland-Pfalz mit „erheblichen Auswirkungen“ des Streiks zu rechnen sei und insbesondere Trier, Koblenz/Mayen, Mainz, Bad Kreuznach/Bingen, Kaiserslautern, Worms und Darmstadt betroffen seien.

Die Bahn schreibt in einer Pressemitteilung von 6.15 Uhr, dass der Fernverkehr bundesweit eingestellt ist und der Streik bisher besonders Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen trifft. In Bayern sei der gesamter Zugverkehr eingestellt, in Baden-Württemberg liege der Schwerpunkt im Großraum Mannheim und Karlsruhe/Pforzheim, in Nordrhein-Westfalen im Großraum Essen/Dortmund und in Mecklenburg-Vorpommern auf der Strecke Schwerin/Rostock. In Hamburg und Niedersachsen sei die Strecke Hamburg/Harburg/Cuxhaven betroffen. Rheinland-Pfalz und die Region Trier werden nicht als regionale Streikschwerpunkte genannt.

Telefonisch zu erreichen waren die Pressestelle der Bahn in Mainz und auch die EVG-Geschäftsstellenleiter Kreer am frühen Montagmorgen bislang nicht.

Schriftlich teilt die Bahn mit, dass alle Tickets auch am Dienstag gültig seien. Für Spar- und Supersparpreis-Tickets ist die Zugbindung aufgehoben. Die DB empfiehlt Kunden im Fernverkehr, die flexibel reisen können, auf den morgigen Tag auszuweichen. Tickets und Reservierungen würden kostenlos ersetzt, wenn die Reise streikbedingt nicht wie geplant möglich sei.

Die Bahn hat für Kunden außerdem eine kostenfreie Sonderhotline geschaltet: 08000/996633.