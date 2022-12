Missbrauch : Geschützt wurden nur die Täter: Was im Missbrauchsgutachten über die Ära von Triers Alt-Bischof Stein steht

Noch heißt der Platz neben dem Trierer Dom Bischof-Stein-Platz. Aber die Umbenennung dürfte seit heute nur noch eine Frage der Zeit sein. Foto: Roland Morgen

Trier In den 60er und 70er Jahren gab es in der katholischen Kirche besonders viele Missbrauchsfälle. Was wusste der damalige Trierer Bischof Bernhard Stein von den Verbrechen? Seit heute gibt es auf diese Frage neue Antworten.