später lesen Kreative Finanzpolitik Trier mit „Spar-Euro“ ausgezeichnet FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Für ihre kreative Finanzpolitik haben drei Kommunen in Rheinland-Pfalz eine erstmals verliehene Auszeichnung erhalten: Der „Spar-Euro“ des Gemeinde- und Städtebunds sowie des Bundes der Steuerzahler geht an die Stadt Trier und den Landkreis Ahrweiler sowie die Ortsgemeinde Käshofen in der Südwestpfalz. dpa