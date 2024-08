Kfz-Versicherung So wirken sich die Änderungen bei Regionalklassen für Autofahrer aus

Hunderttausende Autobesitzer in Rheinland-Pfalz können mit günstigeren Haftpflichtpolicen bei der Kfz-Versicherung rechnen. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat errechnet, dass dies für rund 360.000 der insgesamt 2,3 Millionen Autofahrer im Land zutrifft. Bei den Kaskoversicherungen kommen rund 270.000 Versicherte in Rheinland-Pfalz laut den Berechnungen in eine höhere Regionalklasse, etwa 330.000 in eine niedrigere und damit günstigere Klasse. Auch die Teilkasko-Versicherten im Eifelkreis Bitburg-Prüm können mit günstigeren Prämien rechnen. Die in 16 Stufen eingeteilte Regionalklasse sinkt von 12 auf 11.