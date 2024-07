Unternehmen in Bewegung Trierer Aufzugbau erhält neuen Eigentümer

Sie bauen Aufzüge in Krankenhäusern Luxemburgs und der Region, statten Großunternehmen wie BASF mit 60 Anlagen und den Pharmariesen Boehringer Ingelheim mit Aufzügen aus, planen und konstruieren Glas-, Personen- und Hydraulikanlagen sowie Schachtkonstruktionen für Ministerien, Stadtwerke und Hotels und produzieren zudem Wasserbahnen und Fahrgeschäfte in Freizeitparks: die rund 60 Beschäftigten des Trierer Aufzugbaus (TAT) Baasch & Didong in Trier. Wer jemals zumindest in der Region in einen Aufzug gestiegen ist, der hat bereits ein Gefährt des Unternehmens in Anspruch genommen. Immerhin bezeichnet sich das Unternehmen als führender Aufzugbauer in Südwest-Deutschland.