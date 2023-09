Kriminalität Zum Hass aufgestachelt: Neuer Prozess gegen bekannte Querdenkerin und Kinderärztin aus der Region Trier

Weil sie den Holocaust geleugnet und einen Staatsanwalt als „Hexenmeister einer satanistischen Loge“ bezeichnet haben soll, muss sich heute eine 63-jährige Frau vor dem Amtsgericht in Bernkastel-Kues verantworten. Die seit April in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte ist in der Region keine Unbekannte. In der Vergangenheit musste sich die Kinderärztin und Querdenkerin unter anderem wegen falscher Verdächtigung und übler Nachrede schon vor Gericht verantworten, wurde erst im vergangenen Jahr vom Trierer Landgericht zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.