Termin kurz vor knapp geplatzt Peinliche Panne: Warum ein neuer Zug in Trier heute doch nicht vorgestellt wird

Ein wenig peinlich ist das ja schon: Nur wenige Stunden vor der in Anwesenheit vieler Ehrengäste vorgesehenen Präsentation eines neuen Triebwagens für den grenzüberschreitenden Zugverkehr ist der Termin abgesagt worden. Grund sei ein technischer Defekt des Triebwagens vom Typ Regiolis - TFR, heißt es in einer am Freitagvormittag verschickten Mitteilung der Mainzer Staatskanzlei. Laut einer Sprecherin waren die Gäste schon am Abend zuvor über die Absage informiert worden.