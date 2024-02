Straßen und Brücken Teuer, langsam, ungenau: Rechnungshof rügt LBM Trier für Bauprojekte in der Region

Ungenaue Kostenschätzungen, überschrittene Bauzeiten und mangelhafte Abrechnungen: Der rheinland-pfälzische Rechnungshof hat dem Trierer Landesbetrieb Mobilität (LBM) ein schlechtes Zeugnis für seine Bauprojekte in der Region ausgestellt. Das geht aus dem Jahresbericht der obersten Finanzkontrollbehörde des Landes hervor, die am Donnerstag in Mainz vorgestellt wurde.