Wärmer als der August Rekordhitze im September – Wann mit Unwettern zu rechnen ist

In der Nacht zum Dienstag ziehen über der Region Trier Gewitterwolken auf. Besonders am Dienstagvormittag ist dann mit Gewittern und Schauern zu rechnen. Aber auch der Mittwoch soll eher wechselhaft werden. Ab Donnerstag steigt das Thermometer dann wieder deutlich in Richtung der 30-Grad-Marke. „Der Sommer gibt in diesem September eine dicke Zugabe“, sagt Jung. „Und der September-Sommer ist noch lange nicht vorbei.“