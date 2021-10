ÖPNV : Busfahrerstreik geht weiter: Diese Linien in der Region sind betroffen

Trier Den zweiten Tag in Folge kommt es aus dem laufenden Betrieb heraus zu Streiks bei den Busfahrern. Laut Aussagen von Verdi ist weiter mit unangekündigten Streiks zu rechnen.

In ganz Rheinland-Pfalz bleiben die Busse vieler privater Anbieter heute wieder stehen. Wie schon am Vortag hat die Dienstleistungsgwerkschaft Verdi ab 9.30 Uhr aus dem laufenden Betrieb zum Streik aufgerufen. Laut einer Sprecherin des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT) sind von dem Streik erneut Linien der Moselbahn zwischen Trier und Traben-Trarbach aktuell von dem Streik betroffen. Die Linien in der Eifel würden derzeit nicht bestreikt.

Streik der Busfahrer betrifft nicht nur die Region Trier

Der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz dauert schon seit 2019 an. Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) haben sich bisher nicht auf einen neuen Manteltarifvertrag verständigen können, der seinerzeit gekündigt wurde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Durchbezahlung der Standzeiten, also der Pausen während einer Schicht, für die rund 3500 Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz.