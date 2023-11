Elf Angeklagte und (noch) kein Geständnis Prozessauftakt nach Angriff auf Trierer Polizisten: „Erst Schule, dann Arbeit und keine Scheiße mehr bauen“

Gemessen an den Aufschreien der Empörung, die nach den nächtlichen Attacken auf ein Dutzend Trierer Polizisten im Februar zu hören waren, war der Prozessauftakt gegen die vermeintlichen Urheber am Mittwoch ein geradezu friedliches Beisammensein. Bisweilen erinnerte die vierstündige Verhandlung im großen Sitzungssaal des Trierer Landgerichts sogar mehr an eine juristische Vorlesung an der Uni als an den Beginn der rechtlichen Aufarbeitung einer Straftat, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Dies ist auch mit ein Grund dafür, dass sich die elf Angeklagten nun vor der Ersten Großen Jugendkammer des Landgerichts verantworten müssen statt vor dem Amtsgericht.