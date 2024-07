Aussichten fürs Wochenende Regen, Gewitter oder doch Sonne? So wird das Wetter am Moselfest Zurlauben

Ähnlich sieht es in der Eifel und Vulkaneifel aus: In Bitburg und Daun kann es am Freitag gewittrig bei 21 bis 22 Grad werden, am Samstag gibt es vielerorts Regenschauer. Die Temperatur fällt auf 17 Grad. Am Sonntag wird es freundlicher bei bis zu 23 Grad.