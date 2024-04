Rekord-Monat? Wetter nach Ostern: So warm wird der April

Ein Faktor wird darüber entscheiden, ob diese Vorhersage so oder so ähnlich eintrifft: Saharastaub. Also der Staub der größten Trockenwüste, den der Wind als Aerosol aufweht. Dieser kann in der Luft große Distanzen zurücklegen. „Der könnte die Sonne ausbremsen“, erklärt Dominik Jung. Das war mancherorts bereits am vergangenen Karsamstag erkennbar. Der Meteorologe beschreibt das Phänomen so: „An den Staubpartikeln lagert sich Feuchtigkeit an und es bilden sich Wolken.“ Das ließe sich an Wettermodellen jedoch nicht erkennen. Diese erfassen den Saharastaub laut Jung noch nicht. Die Feinstaubpartikel könnten für Menschen mit Atemwegserkrankungen problematisch sein, da er die Luftqualität verschlechtert, warnt Jung weiter.