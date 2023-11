Nach Operation nicht mehr aufgewacht Trauer um Solwodi-Gründerin: Schwester Lea Ackermann stirbt im Alter von 86 Jahren

Eine starke, weithin gehörte Stimme für die Rechte von Frauen in aller Welt ist für immer verstummt: Lea Ackermann, Ordensschwester und Gründerin der in Koblenz ansässigen Organisation Solwodi („Solidarity with Women in Distress“, Solidarität mit Frauen in Not), ist am Dienstag im Alter von 86 Jahren gestorben.