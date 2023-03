Mit Steinen geschlagen Suche nach Trierer Radler-Angriffen: Haben die Videoaufnahmen schon dabei geholfen?

Was macht die Suche nach dem skrupellosen Fahrradfahrer, der in Trier zwei Passanten attackiert und in einem Fall schwer verletzt haben soll? Zuletzt haben die Ermittler Videosequenzen einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen der Gesuchte für Sekundenbruchteile zu sehen sein soll. Die Kamera ist in einem Eiscafé in der Fußgängerzone installiert – unweit der Stelle, wo der unbekannte Radler sein erstes Opfer in der Nacht zum 15. Februar mit einem Stein niedergeschlagen haben soll. Der 20 Jahre junge Mann wurde dabei schwer verletzt.