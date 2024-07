Gastronomie Strand, Cocktails & Palmen: Diese Beach Bars gibt es in der Region Trier

Nicht nur in Trier und an der Mosel wartet auf Besucher sommerliches Strandbar-Feeling. Wer an der Sauer unterwegs ist – an der deutsch-luxemburgischen Grenze – hat die Chance, der „Minden Beach Bar“ einen Besuch abzustatten. Die Strandbar liegt direkt an der Sauer in der Edinger Straße 2 in Minden – ein kleines Örtchen in der Südeifel.