Trier und Saarbrücken unter heißesten Orten

Eine Frau isst ein Eis. Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa/Archivbild

Offenbach/Main Unter den laut Deutschem Wetterdienst drei heißesten Orten des Jahres bislang sind am Freitag Städte in Rheinland-Pfalz und im Saarland gewesen. In Trier-Petrisberg wurden 38,4 und in Saarbrücken-Burbach 37,9 Grad gemessen.

Spitzenreiter deutschlandweit war auf Grundlage vorläufiger Messwerte das südbadische Rheinfelden am Freitagnachmittag mit 38,5 Grad Celsius, wie der DWD am Abend in Offenbach mitteilte.

Der bisherige Spitzenwert für 2020 lag zuvor bei 34,9 Grad, aufgestellt am vergangenen Dienstag im bayerischen Passau.