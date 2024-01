Noch nicht rechtskräftig Urteile im Trierer Disco-Prozess: Mainzer Innenminister lobt harte Bestrafung der Täter

Im Prozess um die Übergriffe auf Polizisten vor einer Trierer Diskothek hat das Trierer Landgericht am Mittwoch zwei der elf Anklagten zu Gefängnisstrafen verurteilt. Bei zwei weiteren Angeklagten wurde eine Entscheidung über Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Heißt: Lassen sie sich in den nächsten zwölf Monaten nichts mehr zu Schulden kommen, bleibt ihnen eine Haftstrafe erspart. Gegen die übrigen Angeklagten wurden Auflagen wie die Ableistung von Sozialstunden verhängt oder sie müssen eine Geldbuße bezahlen – sinnigerweise an den Polizeisportverein.