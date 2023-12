Geistlicher zeigt sich selbst an Ermittlungen gegen vermeintlich betrügerischen Trierer Bistumspriester sorgen für Verwirrung

Hat ein katholischer Priester aus dem Bistum Trier Kirchengelder für eigene Zwecke abgezweigt? Was einem ehemals in der Eifel eingesetzten Geistlichen konkret vorgeworfen wird, ist unklar. Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg hat den Priester jedenfalls dieser Tage „wegen vermuteter finanzieller Unregelmäßigkeiten an seinem früheren Einsatzort“ von seinen derzeitigen Aufgaben entbunden. Hintergrund seien laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, heißt es in einer am Dienstag von der Pressestelle des Bistums herausgegebenen Meldung. So weit, so unklar.