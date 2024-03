Schnellstes Internet So soll der Glasfaserausbau in der Region Trier jetzt vorankommen

Vor allem die Eifel profitiert von dem Geld. Mehr als 18.000 Adressen sollen im Eifelkreis in der Stadt Bitburg und den Verbandsgemeinden Bitburger Land, Südeifel und Speicher sowie den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm Glasfaser erhalten. Ohne das Fördergeld sei die komplizierte Erschließung in der großen Fläche nicht umsetzbar, sagte Landrat Andreas Kruppert (CDU) am Freitag in Mainz. Bis tatsächlich alle geplanten Haushalte angeschlossen seien, dauere es aber realistischerweise sieben bis zehn Jahre. Im Vulkaneifelkreis sollen derweil gut 1300 Haushalte in den Verbandsgemeinden Daun, Kelberg und Gerolstein ans schnelle Netz angeschlossen werden.