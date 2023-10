Studie: Unterschiede bei Lebensverhältnissen Geld, Gesundheit, schnelles Internet: So lebt es sich in der Region

In der Region lebt es sich – im Vergleich zu anderen Landstrichen in Deutschland – gut. Das Armutsrisiko ist vergleichsweise gering, die durchschnittliche Lebenserwartung ist hoch und die Gehälter liegen knapp unterm Bundesschnitt. Damit gehört die Region Trier laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zu Deutschlands solider Mitte. Doch es gibt auch Nachteile: Die Anzahl an hoch qualifizierten Beschäftigten ist zu gering und die meisten Kommunen liegen weit weg von einer Großstadt.