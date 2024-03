Auch Abtei St. Matthias im Fokus Neue Zahlen liegen vor: So viel Geld hat das Bistum Trier bislang an Missbrauchsopfer gezahlt

Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen hat in den Jahren 2021 bis 2023 die Zahlung von mehr als 56 Millionen Euro für Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche angewiesen. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht der in Bonn ansässigen Kommission hervor. Danach flossen in diesem Zeitraum allein 2,4 Millionen Euro an 129 Antragsteller aus dem Bistum Trier. Damit erhielt jedes Missbrauchsopfer in Deutschlands ältestem Bistum durchschnittlich rund 18.500 Euro.