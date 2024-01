Wer betroffen ist Am Montag gibt’s den nächsten Streik: Nach den Lokführern fordern jetzt die Busfahrer mehr Geld

Nach dem Streik ist vor dem Streik: Nachdem die Mitglieder der der Lokführer-Gewerkschaft GDL am Freitagabend ihren Ausstand beendet, steht bereits am Montag der nächste Ausstand ins Haus. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Der Streik beginnt nach Gewerkschaftsangaben um 3 Uhr früh und endet mit der Schicht am selben Tag.