Wetter : Wo in der Region in den nächsten Tagen der meiste Schnee zu erwarten ist

Trier Der Winter hält in Rheinland-Pfalz doch noch Einzug. Wir sagen, wo in der Region in den kommenden Tagen Schnee, Glätte und Frost zu erwarten sind.

Vielerorts in der Region Trier haben Wintersportfreunde in der Vergangenheit vergeblich auf Schnee gewartet. In den nächsten Tagen sind die Aussichten allerdings umso besser. Es ist frostig, und schneien soll’s auch – sogar bis in die tieferen Lagen.

So wird’s auf dem Hunsrück

Für den Erbeskopf bei Thalfang im Hunsrück sagt Volksfreund-Meteorologe Domini Jung in den nächsten Tagen sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee voraus. Damit dürften die Wintersportbedingungen auf dem mit 816 Metern höchsten Berg in Rheinland-Pfalz am Wochenende gut sein.

Ausreichend Schnee dürfte natürlich auch auf dem Dollberg bei Neuhütten (Kreis Trier-Saarburg) fallen. Das Gute daran: Wo in den nächsten Tagen Schnee fällt, bleibt er auch liegen. An den Temperaturen um den Gefrierpunkt soll sich nach Prognosen der Meteorologen zumindest bis Anfang nächster Woche nichts ändern.

Was kommt in Eifel und Vulkaneifel runter?

Auch in der Eifel wird’s weiß oder bleibt der schon gefallene Schnee liegen. Auf dem Schwarzen Mann bei Prüm, in der Wolfsschlucht oder am dem Dauner Mäuseberg kommen in den nächsten Tagen nach den Prognosen Dominik Jungs noch einmal einige Zentimeter Schnee runter. Mit fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee in den Staulagen sei zu rechnen, sagt der Wiesbadener Meteorologe unserer Redaktion.

Schnee auch an der Mosel?

In der Nacht zum Sonntag zieht nach den Prognosen ein Schneetief aus Osteuropa über die Region. Dabei könnte es sogar in tieferen Lagen etwa an der Mosel weiß werden. Ob der Schnee dort länger liegenbleibt, ist allerdings unsicher. Mit Schneematsch und Glätter muss aber überall in der Region gerechnet werden.

Schöne Aussichten: Zumindest in dem Höhenlagen der Region ist in den nächsten Tagen Schlittenfahren möglich. Foto: picture alliance/dpa/Harald Tittel