Gelegenheit macht Diebe Warum seit Ende der Corona-Pandemie in der Region wieder häufiger eingebrochen wird

Anfang des Monats in Thomm unweit von Trier: Einbrecher hebeln die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, stehlen Geld, Schmuck und Modeartikel. Ein paar Tage später in der Trierer Innenstadt: Einbrecher steigen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ob sie Beute machen, ist zunächst nicht bekannt. In beiden Fällen fliehen die Einbrecher nach der Tat unerkannt.