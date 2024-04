Landgericht verhandelt Gewaltverbrechen Trierer Amokprozess: Was der neue Gutachter sagt – und was das fürs Urteil bedeuten könnte

Entscheidender Verhandlungstag im Trierer Amokprozess: Der psychiatrische Sachverständige stellt an diesem Mittwoch sein Gutachten vor. Nach vorläufiger Einschätzung des Gutachters Professor Dr. Jürgen L. Müller wird in rund 200 Seiten die Aussage des Erstgutachters bestätigt. Das sagte der Trierer Rechtsanwalt Otmar Schaffarczyk unserer Redaktion. Im ersten Prozess hatte ein Gutachter festgestellt, dass der aus dem Trierer Stadtteil Zewen stammende Amokfahrer an einer paranoiden Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen leide.