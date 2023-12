Im Leben ausgebremst Trierer Arzt warnt: Long Covid kann jeden treffen

Trier · Die akute Corona-Infektion ist bei den meisten mittlerweile nicht mehr so schlimm. Doch einige leiden noch Monate danach unter Folgen – sie haben Post Covid. Was sind die Symptome? Was bedeutet die Erkrankung für die Betroffenen? Gibt es eine Therapie?

16.12.2023 , 13:39 Uhr

Wie viele Long-Covid-Patienten er genau hat, kann Dirk Röhlich gar nicht sagen. Sechs bis acht pro Woche zusätzlich kämen zu ihm in die Praxis in Trier, sagt der Hausarzt. Seit Oktober leitet er – neben seiner normalen Praxis – eine von fünf Post-Covid-Ambulanzen in Rheinland-Pfalz. Und dass der Bedarf dafür da ist, zeigt sich auch daran, dass neue Long-Covid-Patienten bis Mai warten müssten, bevor sie einen Termin bekämen, sagt Röhlich. Aus der gesamten Region kämen Anfragen, aber auch aus dem Saarland oder auch aus Frankreich.