Reformen in der katholischen Kirche Geheim-Gipfel in Rom: Was die Gläubigen im Bistum Trier von ihrem Bischof erwarten

Wenn der Trierer Bischof Stephan Ackermann an diesem Freitag in Rom ist, hat das wenig mit Urlaub zu tun. Gemeinsam mit vier anderen deutschen Bischöfen ist der 61-Jährige zu Krisengesprächen im Vatikan. Bei dem Treffen mit ranghohen Kardinälen dürfte es einmal mehr um die als Synodaler Weg bekanntgewordene Reformdebatte in der katholischen Kirche Deutschlands gehen.