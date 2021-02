Einzelhandel : Ein bisschen Handel unterder Lockdown-Glocke

Leere Innenstädte, geschlossene Geschäfte – für viele Händler geht es um die Existenz. Foto: Getty Images/iStockphoto/Gwengoat

Nach den letzten Corona-Beschlüssen sind Handel, Gastgewerbe und Mittelstand enttäuscht. Bis zum 7. März gelten die Kontaktbeschränkungen weiter, Gastronomie und Kultureinrichtungen sowie viele Geschäfte bleiben geschlossen. Wie geht der Handel mit diesen Beschränkungen um? Zwei Beispiele aus Trier.

Die Innenstädte wirken an manchen Tagen fast schon bizarr leer. Ausgestorbene Straßen, wer in Triers Fußgängerzone unterwegs ist, hastet schnell voran und hat ein konkretes Ziel. Das kann dann auch schon mal ein Geschäft sein, denn während Verkaufsräume geschlossen bleiben, dürfen die Einzelhändler dennoch unter Umständen ihre Artikel an der Ladentür an die Frau und den Mann bringen.

Bei Alex Schmitz laufen so die Geschäfte auch unter der Lockdown-Glocke. Und einige der hastigen Citygänger stehen dann auch vor der Tür des Skater-Ladens Zupport.

„Dass Menschen bei uns an der Ladentür bestellte Waren abholen dürfen, ist für uns sehr wichtig“, sagt der 42-Jährige. „Click and Collect“ erlaubt den Geschäften, Waren zu verkaufen, die zuvor im Netz oder per Telefon bestellt wurden. Für Schmitz ein bedeutendes Instrument. Die Corona-Krise hat den Unternehmer aus Trier in einem denkbar schwierigen Moment erwischt.

„Unseren Laden für Skateboarding, Sneakers und Bekleidung habe ich bereits 2005 in der Brückenstraße mit einem Partner (Axel Reichertz) gegründet“, sagt Alex Schmitz. Seit 2013 hat er die Firma allein weitergeführt. In das Jahr 2020 ist Schmitz mit großen Plänen gestartet. „Ich wollte mit meinem Sortiment in die Innenstadt. Wir haben einen Laden in der Nagelstraße gefunden und gegenüber Büro- und Lagerräume. Als Nachbar noch das Burgeramt, für uns ein richtiger social hot spot – alles perfekt.“

Doch kaum hatte Schmitz den neuen Laden eröffnet, musste er die Verkaufsräume schließen. „In den zwei Monaten, in denen wir geöffnet hatten, hatten wir ein effektives Umsatzplus.“ Nun hält sich der Skaterladen mit seinem Online-Shop und dem Call and Collect-Angebot über Wasser. „Im ersten Lockdown haben wir zwei staatliche Hilfen in Anspruch genommen. Das ging relativ einfach. Unser Steuerberater hat die Anträge ausgefüllt und nach einiger Zeit kam das Geld. Da habe ich zum ersten Mal gesagt: Danke, Frau Merkel.“

Nun hofft der Unternehmer, dass ihn weitere Hilfen über die Runden bringen. Mit seinem Online-Angebot ist eine Grundlage da. „Früher war der Anteil am Umsatz zwischen Online-Geschäft und Laden etwa 50:50. Heute ist das 90:10.“ Dabei sieht Schmitz sein Geschäft im Vorteil. „Wir sind mit unserem Angebot in einer Nische. Mit dem Lockdown ist das Online-Geschäft auch ein richtiges Haifischbecken, und wer neu startet, muss zuerst einmal sehr viel an Manpower und Geld investieren, um wahrgenommen zu werden.“ Alex Schmitz hofft, dass diese Phase bald vorbei ist. Für den passionierten Skater ist sein Laden mehr als ein Geschäft, es ist sein Leben. Doch er hat sein Vertrauen in die Politik nicht verloren.

In Triers Innenstadt betreibt auch die Familie Berg ihre beiden Schuhläden mit angeschlossenem Lager und Versandgebäude. Das Traditionshaus besteht seit 1953 – eine solche Krise hat das Familienunternehmen allerdings noch nicht erlebt. „In dieser Phase hilft das Kurzarbeitergeld schon sehr“, erklären die Firmeninhaber Rudolf und Tim Berg. Insgesamt 15 Mitarbeiter arbeiten im Familienbetrieb. In der ersten Lockdown-Phase hatte Berg staatliche Hilfen beantragt und bekommen, diese aber wieder nach drei Monaten zurückgezahlt. Nun fährt das Unternehmen auf Sicht. Ein großer Vorteil dabei ist sicherlich, dass das Schuhhaus schon zwölf Jahre mit eigenem Shop „online unterwegs“ ist. Das hilft, die schlimmsten Monate zu überstehen. „Nach der ersten Öffnung im Sommer sind die Geschäfte auch bei uns nicht so gut gelaufen, wie wir gehofft haben. Wir hatten 2020 insgesamt einen Umsatzeinbruch von rund 30 Prozent im Laden.“ Die Touristen hätten gefehlt und die vielen Kunden aus dem Umland und Luxemburg seien fast vollkommen weggefallen. Das Online-Geschäft kann das etwas auffangen. „In der Vergangenheit hatten wir etwa 60 Prozent Umsatz im Laden und 40 Prozent im Internet. Nun hat sich das Verhältnis umgedreht“, erklärt Tim Berg.

Inzwischen schätzten viele Stamm- und auch Neukunden aus der Region die Möglichkeit, ihre Schuhe bei Berg online zu bestellen. Auch Call oder Click & Collect, also telefonisch oder online bestellen und an der Ladentür abholen, wird von montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr angeboten und gerne genutzt. Im Online-Team von Schuhhaus Berg sind derzeit fünf Mitarbeiter damit beschäftigt, die Angebote einzustellen und die Aufträge zu bearbeiten. Für das Familienunternehmen Berg bietet der Online-Shop aber noch weitere, wertvolle Synergien: „Bedingt durch den zusätzlichen Verkaufskanal und den damit verbundenen erweiterten Lagerkapazitäten können wir unseren stationären Kunden hier vor Ort eine wesentlich größere Auswahl in Breite und Tiefe des Sortiments anbieten, sowie Nischenprodukte wie Barfußschuhe, vegane Modelle, hochwertige Business-Schuhe sowie Kinderschuhe in großer Auswahl und drei Weiten.“ Ohne Online-Unterstützung nicht denkbar, so Tim Berg. Die Kleinsten liegen den Bergs besonders am Herzen, denn während des Lockdowns können diese die Schuhe ja nicht im Laden anprobieren. „Wir haben ein eigenes Mess-System auf Zentimeterbasis entwickelt und bieten unseren Kunden unter anderem ein Messblatt an, das zur Mitnahme vor dem Kinderschuhladen ausgelegt wird und den Eltern erklärt, wie sie die Füße ihrer Kinder zu Hause ausmessen und online die richtige Größe in Länge und Weite ermitteln können. Alternativ können die Maße auch per Mail, gerne mit Foto der Füße, oder per Telefon übermittelt werden und wir messen die Wunschschuhe dann entsprechend aus.“

Alex Schmitz Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Rudolf Berg Foto: TV/Heribert Waschbüsch