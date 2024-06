Reaktionen aus dem Land Trierer Experte sieht Schuld für AfD-Ergebnis bei der Ampel

Die Enttäuschung ist Marc Ruland ins Gesicht geschrieben. Das Ergebnis seiner Partei sei nicht zufriedenstellend, sagt der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD im Gespräch mit dem SWR. Auch auf Landesebene haben die Sozialdemokraten bei der Europawahl deutlich Federn gelassen. Laut Hochrechnung kommt die SPD in Rheinland-Pfalz auf 17,6 Prozent, 2019 waren es 21,3 Prozent. Auch die CDU konnte ihr Ergebnis von vor fünf Jahren nicht halten. Sie sackte von 31,3 auf 30,4 Prozent. CDU-Landeschef Christian Baldauf sprach von einem „glücklichen Ergebnis“. Seine Partei wird weiterhin mit zwei Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz in Brüssel vertreten sein. Christine Schneider und Ralf Seekatz wurden über die Landesliste ins Europa-Parlament gewählt. Die Grünen im Land verlieren einen Abgeordneten. Romeo Franz schaffte den Sprung nach Brüssel nicht mehr. Die rheinland-pfälzischen Grünen verlieren massiv an Wählerstimmen. Sie stürzten von 16,7 auf 9,5 Prozent ab. Damit ist Jutta Paulus aus der Pfalz die einzige Grünen-Politikerin aus Rheinland-Pfalz im Europa-Parlament. Trotz des schlechten Abschneidens sprachen die beiden Landesvorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes vom „voraussichtlich zweitbesten Ergebnis für die Grünen in einer Europawahl“.