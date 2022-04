Extremismus : Trierer Experte warnt vor Radikalisierung von Querdenkern

Trier/Mainz Nach der Festnahme von mutmaßlichen Lauterbach-Entführern warnt das Innenministerium vor aggressiver werdenden Staatsfeinden. Auch in der Region Trier gibt es Hinweise auf Gewaltaufrufe.

Für den Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden sind die Radikalisierung der Corona-Leugner und deren offenkundiger Zusammenschluss mit Reichsbürgern keine Überraschung: „Der an den Haaren herbeigezogene Diktatur-Vergleich führt dazu, dass einige AnhängerInnen der Querdenkerszene sich in einer Notwehrsituation sehen und Gewalt als Mittel ansehen.“ Auch in der Region gebe es dafür Belege, sagte Linden.

So sei einer auf einer Anti-Corona-Demonstration im Januar in Trier eine Hetzrede bejubelt worden, in der mit Verweis auf den Widerstand von Sophie Scholl von „kleinen Schurken“, „Denunzianten“ und „Verbrechern“ die Rede gewesen sei. Laut Linden seien auch Namen von Personen genannt worden, die mit den Corona-Maßnahmen in Verbindung stünden und die Demonstranten seien dazu aufgerufen worden, dafür zu sorgen, dass keiner davon entkomme. „Solche Aufrufe wollen einige in die Tat umsetzen“, sagt Linden, der in jüngster Zeit auch eine Verbindung der Querdenkerszene mit Befürwortern des Angriffs- und Vernichtungskrieg Russlands in der Ukraine beobachtet.