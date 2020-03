Trier Überlastete Server, überlastete Eltern: Eine Trierer Familie fordert Online-Unterricht für ihre fünf Kinder. Das Ministerium erklärt, warum das nicht einfach ist.

An normales Arbeiten ist bei der Trierer Familie Mehler nicht zu denken, seit die fünf schulpflichtigen Kinder zu Hause sind und dort unterrichtet werden müssen. „Wir fühlen uns total überfordert“, sagt Imkermeister Michael Mehler, der mit seiner Frau Tatjana in Wasserbillig ein Unternehmen hat, das mit Honig aus aller Welt handelt.

Auch so sei das kompliziert genug: Der Bildungsserver Schulbox, wo die Kinder ihre Aufgaben herunterladen sollen, breche ständig zusammen und sei schwer erreichbar. Wenn es dann gelinge, dauere es sehr lange, Dokumente herunterzuladen, die sich dann manchmal als schlecht leserliche Kopien entpuppen. „Meiner Meinung nach ist das sehr primitiv. Das ist schade für Deutschland, wo es so viele fitte Leute gibt“, sagt die Mutter.

Wie ihr Mann fordert sie, dass die Kinder von ihren Lehrern online unterrichtet werden. Bei Verwandten in den USA, in Shanghai und Russland sei dies nun so üblich. Ein Neuerburger Lehrer habe auf die Bitte aus Trier schnell reagiert und eine freiwillige Online-Schulstunde angeboten, an der sich mehr als zehn Schüler beteiligt hätten.