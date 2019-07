Vertrauen in die Politik : Trierer Forscher mahnt Parteien: Grundwerte statt Schnellschüsse

Vertrauen in die Politik

Trier Das Zutrauen in politisches Handeln sinkt, die öffentliche Stimmung schwankt. Trotzdem können die Akteure etwas tun, um nicht auch die letzten potenziellen Wähler zu verlieren.

Keine guten Nachrichten für die Parteien im Land: Nach dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend traut fast die Hälfte der Bürger keiner Partei mehr zu, die großen Zukunftsfragen zu lösen. Am besten schneiden mit 27 Prozent noch die Grünen ab; immerhin zwölf Prozent setzen in diesem Punkt noch auf die CDU.

Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert verweist in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Segmentierung von Interessen, die das Formulieren von gemeinsamen Lösungen immer schwieriger mache. Dies sei ein „wichtiger Teil der Erklärung für die Bindungsverluste der traditionellen Volksparteien“, sagte Lammert unserer Zeitung. Der CDU-Politiker ist auf Einladung des Freundeskreises der Trierer Universität in diesem Jahr Gastprofessor an der Hochschule.